Аэропорт Симферополя бьёт локальные рекорды на фоне общего спада

Симферополь, , 11:03 — REGNUM Международный аэропорт Симферополь побил собственный рекорд по суточному пассажиропотоку, обслужив более 10 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«30 декабря аэропорт принял и отправил 10,4 тысячи человек. С 29 декабря 2018 года по 9 января Симферополь обслужил 101 457 пассажиров», — отметили в пресс-службе.

В целом, несмотря на открытие нового терминала в 2018 году аэропорт обслужил 5,1 миллиона пассажиров, превысив прошлогодние показатели всего лишь на 17 тысяч человек. В 2016 году его услугами воспользовались 5,2 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, новый терминал симферопольского аэропорта был торжественно открыт в апреле 2018 года, став самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории полуострова. Общая стоимость работ составила 32 млрд рублей с НДС: 30% средств были привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составила 49%.

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