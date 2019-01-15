В Хабаровском крае установлен рекорд золотодобычи

Хабаровск, , 10:54 — REGNUM Минувший год стал рекордным по объёму золотодобычи в Хабаровском крае — предприятия добыли 24,5 тонны золота, что выше на 1,5 тонны показателя 2017 года, сообщает 15 января пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается, что увеличение золотодобычи стало возможным благодаря методу кучного выщелачивания, который применяется на нескольких предприятиях. Производственная схема предполагает пропускание химического состава через измельченную руду, который вместе с частицами золота стекает вниз.

Также, по предварительным данным, на двух месторождения на треть увеличился объём добычи олова — по итогам года он составил 1,5 тысячи тонн. Добыча серебра, по прогнозу, составит 62 тонны.

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