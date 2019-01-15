«Колмар» и китайская AVIC построят обогатительную фабрику в Якутии

Москва, , 08:23 — REGNUM Китайская корпорация AVIC International Holding Corporation выступит партнёром угледобывающей компании «Колмар» при реализации проекта по строительству обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в Якутии, сообщила пресс-служба российского предприятия.

Подписание договора на сумму порядка 3,5 млрд рублей состоялось 25 декабря 2018 года. В соответствии с соглашением, стороны спроектируют основную технологическую линию, поставят, выполнят монтаж и запустят в эксплуатацию технологическое оборудование фабрики.

Генеральный директор УК «Колмар» Артем Левин сообщил, что реализация проекта станет продолжением сотрудничества с китайским партнёром.

«Обогатительная фабрика «Денисовская», запущенная в апреле 2018 года, — это яркий пример плодотворного сотрудничества специалистов России и Китая», — пояснил Левин.

Для переработки углей на запущенной ранее фабрике применена технология, разработанная «Пекинской компанией машины и оборудование АВИК Мэйлинь». Водно-шламовая схема фабрики имеет замкнутый цикл, что позволяет исключить применение наружных шламовых отстойников и существенно сокращает воздействие на окружающую природную среду.

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