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Почти все сотрудники администрации «Газпрома» переехали в Петербург

Экономика

Уже скоро сотрудники переедут в «Лахта Центр»

Санкт-Петербург, 15 января 2019, 05:34 — REGNUM  Около 95% работников администрации «Газпрома» переехали работать в Санкт-Петербург, заявил председатель правления компании Алексей Миллер на встрече с врио главы города Александром Бегловым.

По словам Миллера, уже почти все сотрудники администрации переехали в Санкт-Петербург, в ближайшее время переедут и остальные. Миллер подчеркнул, что пока сотрудники офиса не переехали в «Лахта Центр», однако переезд начнется уже в ближайшее время. Сотрудники переедут в новый офис, как только в здании закончатся отделочные работы.

«Роль и место Петербурга значимо для газовой карты страны», — добавил он.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что администрация города намерена развивать инфраструктуру в Приморском районе, где располагается «Лахта центр». По его словам, этот район станет еще одним красивым местом в Северной столице.

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