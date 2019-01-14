Росатом подписал контракт на поставку нового вида ядерного топлива в Китай

Москва, , 18:27 — REGNUM 12 января 2019 года стало известно о подписании обязывающего контракта между топливным подразделением Росатома АО ТВЭЛ и китайской компанией CNLY на постаку российской компанией ядерного топлива для строящегося в Китае демонстрационного энергоблока на базе реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Контракт заключен в рамках выполнения межправительственных соглашений и рамочных контрактов, подписанных Россией и Китаем 8 июня 2018 года в ходе встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Контракт предусматривает поставку уранового топлива для начальной загрузки, а также для перегрузок в течение первых семи лет эксплуатации реактора CFR-600. Для фабрикации тепловыделяющих сборок на Машиностроительном заводе в городе Электросталь планируется создание нового производственного участка. Учитывая, что это демонстрационный проект для китайского заказчика, российские специалисты будут производить фактически новый вид топлива по китайскому дизайну.

Росатом нацелен на всеобъемлющее сотрудничество с китайскими партнерами в области развития технологий реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. Напомним, что в 2018 году Росатом освоил промышленное производство уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора БН-800.