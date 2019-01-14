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Индонезия планирует поставлять электромобили в Австралию и Африку

Экономика

Министр-координатор по морской политике Индонезии надеется, что в будущем Индонезия сможет экспортировать электромобили в Австралию и в Африку

Джакарта, 14 января 2019, 16:01 — REGNUM  Министр-координатор по морской политике в Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что ему бы хотелось, чтобы в будущем Индонезия смогла экспортировать электромобили в Австралию и в Африку, сообщает Antaranews.

«Индонезия имеет соглашение о свободной торговле с Австралией, которая не производит свои автомобили, поэтому открывается хорошая возможность для развития нашего экспорта», — заявил министр.

По его словам, электромобили могут быть построены в Индонезии в ближайшие четыре-пять лет.

«Что касается электромотоциклов, мы надеемся, что сможем начать производство в 2020 году», — отметил он.

Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что в настоящее время Индонезия ведет переговоры о создании зоны свободной торговли с восточным побережьем Африки. Министр также выразил надежду на поставку электромобилей в Мозамбик и Кению в будущем.

Министр выразил оптимизм по поводу того, что развитие электромобильной промышленности в Индонезии также будет способствовать созданию завода по производству сырья для электрических батарей в округе Моровали, Центральный Сулавеси.

Издание отмечает, что большим потенциалом обладает PT QMB New Energy Materials, форма сотрудничества между китайскими, индонезийскими и японскими компаниями, такими как GEM Co Ltd, Brunp Recycling Technology Co Ltd, Tsingshan, PT IMIP и Hanwa. Общий объем инвестиций данного сотрудничества составляет 700 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента двусторонних связей министерства торговли Индонезии Ни Маде Аю Мартини заявила, что Австралия заинтересована в импорте автомобилей из Индонезии.

Подробнее: Австралия заинтересована в импорте автомобилей из Индонезии

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Электромобили
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