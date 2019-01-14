Володин: Госдума откладывает возвращение рекламы пива на ТВ

Москва, , 15:24 — REGNUM Совет Думы принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции», — сказал он.

По словам Володина, законопроект откладывается «на неопределенный срок для дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством, министерствами и экспертным сообществом».

Речь идет об инициативе, разрешающей рекламу пива на ТВ и в других СМИ.

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