Позиции США и Германии по «Северному потоку — 2» не совпадают — МИД ФРГ

Берлин, , 15:19 — REGNUM Германия и Соединённые Штаты не совпадают во взглядах по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар.

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Она отметила, что стороны состоят в тесном обмене мнениями по этой теме.

«По теме «Северный поток — 2» мы занимаем разные позиции, это не ново, это известно», — приводит РИА Новости слова дипломата.

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Посол США в Германии пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол в Германии Ричард Греннел пригрозил немецким компаниям возможными санкциями со стороны Вашингтона в случае поддержки ими строительства газопровода «Северный поток — 2». Также в письме немецким компаниям дипломат отметил, что Евросоюз зависит в своих вопросах энергетической безопасности от России и потому, по мнению Греннела, компании, поддерживающие строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», занимаются подрывом безопасности Украины и Европы. Организации, получившие письмо Греннела, расценили такое послание как шантаж.

Напомним, «Северный поток — 2» пройдёт от побережья России к Германии. Две нитки газопровода, проложенные по дну Балтийского моря, ежегодно смогут поставлять 55 млрд куб. м газа. Запустить газопровод планируется уже до конца 2019 года.

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