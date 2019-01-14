Министр финансов Зимбабве: «Мы находимся на пути введения новой валюты»

Хараре, , 10:08 — REGNUM Зимбабве введет новую валюту в течение года, использовав доллар США и местные валюты. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, заявил 12 января министр финансов страны Мтули Нкубе.

По его словам, эти меры будут проведены из-за кризиса гиперинфляции в прошлом десятилетии.

«Мы находимся на пути введения новой валюты. Для этого мы увеличиваем количество иностранной валюты в бюджете страны», — отметил Нкубе.

Министр финансов постановил, что реформа будет проведена «менее, чем через 12 месяцев».

Напомним, власти Зимбабве брали займ в иностранной валюте в 2009 году после гиперинфляции, во время которой цены в стране увеличивались несколько раз в день. Это сделало зимбабвийский доллар непригодным к использованию.

Уже более десяти лет экономика Зимбабве находится в упадке. В стране наблюдается дефицит валюты, а также высокий уровень безработицы.