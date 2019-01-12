Власти Молдавии призвали экспортеров отказаться от российского рынка

Кишинёв, , 02:17 — REGNUM Правительство Молдавии призвало молдавских экономических агентов отказаться от экспорта товаров в Россию из-за введенных российским правительством ограничений на ввоз товаров, следующих транзитом через Украину. Как сообщило кишиневское издание NewsMaker, в минэкономики Молдавии заявили, что российские санкции создали риск для некоторых групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция и кондитерские изделия.

Более того, по информации молдавских властей, из-за введенного запрета в Россию уже не пустили две машины с молдавским вином. Сейчас молдавские власти «ищут способы решить этот вопрос», а до тех пор, пока он не решен, предлагают экономическим агентам отказаться от поставок товаров в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на санкции со стороны Киева российское правительство ввело ограничения на ввоз ряда украинских товаров, а также товаров других стран, поставляемых в Россию транзитом через территорию Украины. Это в первую очередь коснулось продукции, производимой в Молдавии и Приднестровье.

Большинство из пострадавших от решения Медведева молдавских предприятий-экспортеров — именно те, в отношении которых Россия отменила с 1 января по 30 июня 2019 г. пошлины на импорт из Молдавии свежей и консервированной плодоовощной, а также винодельческой продукции. Эта мера поддержки молдавских предприятий была актом политической поддержки президента Молдавии Игоря Додона на приближающихся парламентских выборах в Молдавии 24 февраля, которая стала возможной по итогам встречи Додона с президентом России Владимиром Путиным.

Постановление правительства России, таким образом, не только блокирует главный канал молдавского экспорта в Россию, идущий транзитом через соседнюю Украину, но и в принципе делает молдавскую продукцию неконкурентоспособной в России. Президент Молдавии Игорь Додон пообещал молдавским экономическим агентам решить в течение нескольких дней проблему поставок продукции на российский рынок и обратился с письмом к Дмитрию Медведеву.

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