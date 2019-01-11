Таджикистан увеличил экспорт цемента

Душанбе, , 18:44 — REGNUM В минувшем 2018 году Таджикистан нарастил экспорт цемента, сообщает сегодня, 11 января, «Таджик ТА» со ссылкой на данные Статагентства.

Так, по итогам 2018 года за пределы Таджикистана поставлено 1 млн 437,4 тыс. тонн цемента сумма экспорта составила $65,4 млн. Годом ранее, в 2017-м, эти показатели составляли 970,1 тыс. тонн и $45,9 млн соответственно.

Основными экспортными направлениями стали Узбекистан, Афганистан и Киргизия.

Стоит отметить, что производством цемента в Таджикистане в основном занимаются совместные таджикско-китайские предприятия: «Чунгтсай Мохир цемент» произвел в 2018 году 30,5% от общего объема, «Хуаксин Гаюр цемент» — 28,6%, «Хуаксин Гаюр Сугд» — 25,8%. Душанбинский «Таджикцемент» обеспечил долю лишь в 6,4%.

Экологи отмечают , что эти заводы наносят значительный вред экологии. В частности, из-за того, что в качестве топлива они в основном используют уголь. И, несмотря на заверения в использовании передовых экологических и энергосберегающих технологий, точные стандарты не указываются. Кроме того, сложно обеспечить независимую проверку, особенно с учетом прибыльности таких предприятий и того факта, что это буквально единственная развивающаяся отрасль в экономике Таджикистана.