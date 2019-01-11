Пятница, 11 Января 2019 года
15:18:14 МСК

Расплата за реформы: о сокращении пенсии на Украине

Экономика

Власти обязаны проводить предписанные кредиторами изменения в законодательстве

Москва, 11 января 2019, 15:14 — REGNUM  Украина находится в довольно тяжелом экономическом положении. Причем сейчас в значительной мере выживать им помогают западные кредиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«За эти самые западные кредиты Украине не просто потом придется расплачиваться, но и для получения которых правительство страны обязано проводить предписанные кредиторами изменения в законодательстве. В том числе и касающиеся социальной сферы, включая пенсионную реформу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский общественный и политический деятель Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой говорится о том, что за пять лет с 2013 года на Украине в 2,2 раза в долларовом эквиваленте снизился уровень пенсий и размер прожиточного минимума.

Читайте также: Медведчук: На Украине в два раза уменьшились пенсии и прожиточный минимум

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить