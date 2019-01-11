Расплата за реформы: о сокращении пенсии на Украине

Москва, , 15:14 — REGNUM Украина находится в довольно тяжелом экономическом положении. Причем сейчас в значительной мере выживать им помогают западные кредиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«За эти самые западные кредиты Украине не просто потом придется расплачиваться, но и для получения которых правительство страны обязано проводить предписанные кредиторами изменения в законодательстве. В том числе и касающиеся социальной сферы, включая пенсионную реформу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский общественный и политический деятель Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой говорится о том, что за пять лет с 2013 года на Украине в 2,2 раза в долларовом эквиваленте снизился уровень пенсий и размер прожиточного минимума.

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