При кризисе маркетологам надо обманывать людей: о «девятках» яиц

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Манипуляции с весом, объемом или жирностью привычных продуктов — не новое изобретение, маркетологи таким образом камуфлируют ползучую инфляцию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 января, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя появление на полках магазинов «девяток яиц».

Ранее в СМИ получила широкое распространение информация о якобы «новом» подходе с продажей яиц в упаковках по 9 (вместо 10) штук. Некоторые наблюдатели связывают такие акции с ростом цен. По другим данным, стоимость куриного яйца в последние месяцы не только не растет, но и снижается.

«Ничто не ново под луной. Когда-то даже сигареты пытались продавать по 19 штук в пачке вместо 20. Как только начались кризисы перепроизводства, маркетологи начали искать возможности продавать людям то, что им не нужно. Способы могут быть разными, от «усыхания» килограммовой буханки хлеба до 900 грамм до продажи огромных упаковок с малым содержимым.

В условиях кризиса и падения покупательной способности людей надо обманывать. Можно снижать вес, объем или жирность и предлагать сокращенный объем по прежней цене, таким образом камуфлируя ползучую инфляцию. А можно просто сообщать, что продукт предлагается «по очень привлекательной цене», рассчитывая, что люди не будут высчитывать, есть ли в этой цене что-то привлекательное», — отметил Алексей Третьяков.