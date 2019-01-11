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Ростов-на-Дону и Таганрог утонули в мусоре

Экономика

В период новогодних каникул в Ростовской области выявлено 345 навалов мусора

Ростов-на-Дону и Таганрог утонули в мусоре
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Мусор

Ростов-на-Дону, 11 января 2019, 13:35 — REGNUM  В Ростовской области в период новогодних каникул сотрудники областной административной инспекции провели рейды, в ходе которых было выявлено 345 навалов мусора. Таковы итоги реализации мусорной реформы с 1 января 2019 года, сообщает ИА REGNUM 11 января.

По информации ведомства, наиболее загрязненными оказались Таганрог (выявлено 145 очагов) и Ростов-на-Дону (123 очага). Также в число «замусоренных» территорий вошли города Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов, Новочеркасск, а также районы — Белокалитвинский, Сальский, Азовский и Кагальницкий.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовскую область, как и многие другие регионы России, в период новогодних праздников накрыл мусорный коллапс. По информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Донского региона, только с 1 по 3 января 2019 года от жителей поступило почти 650 жалоб на замусоренность дворовых территорий.

Одна из причин, которая вызывает затруднения вывоза бытового мусора, — выпавший снег и припаркованные автомобили, затрудняющие проезд.

Читайте ранее в этом сюжете: Начало 2019 года в Ростовской области сопроводил мусорный коллапс

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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