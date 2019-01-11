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Непал в 2018 году посетили более миллиона туристов

Экономика

Число иностранных туристов, посетивших Непал, заметно увеличилось за 2018 год

Катманду, 11 января 2019, 13:16 — REGNUM  По заявлению Совета по туризму Непала число туристов, посетивших страну в 2018 году, заметно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Согласно статистике Совета, в стране за 2018 год побывала около 1,2 млн. туристов.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, этот показатель вырос на 24,5% по сравнению с 2017 годом.

По словам главного исполнительного директора Совета по туризму Непала Дипака Раджа Джоши резкий рост числа туристов привел к развитию индустрии туризма в различных частях страны.

Он также отметил, что данный показатель является хорошей основой для достижения отметки в два миллиона туристов к 2020 году.

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Зарубежная хроника
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