Пятый Международный арктический форум состоится в апреле

Москва, , 11:37 — REGNUM Пятый Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» состоится 9−10 апреля 2019 год в Архангельске, сообщается на сайте форума.

Ожидаются, что на форум съедутся около 2500 гостей и участников, включая 500 представителей СМИ, из ведущих стран мира: Канады, Норвегии, Японии и других приарктических государств.

В рамках пройдет круглый стол «Ключевые аспекты перспективных направлений развития рыбной промышленности в Арктике».

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Как сообщало ИА REGNUM, Международный форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года в Архангельске. В четвертом форуме, который состоялся в марте 2017 года, приняли участие 2400 человек.

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