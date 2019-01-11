На Украине производство автомобилей сократилось на 23%

Киев, , 11:32 — REGNUM В декабре 2018 года украинские заводы выпустили 273 автомобиля, что в 3,5 раза меньше, чем в декабре 2017 года, сообщила Ассоциация автопроизводителей Украины 9 января на официальном сайте.

Производство легковых автомобилей упало, в сравнении с декабрём 2017 года, почти в четыре раза и составило 197 автомобилей. Все они были собраны на заводе «Еврокар».

Производство грузовых автомобилей официально простаивало, однако следует учитывать завод АвтоКРАЗ, который перестал публиковать данные о выпуске грузовиков с 2016 года, поскольку все они идут на нужды ВСУ.

Автобусов выпустили 76 единиц, что более чем на треть меньше показателя декабря 2017 года. За 2018 год на Украине изготовили 6623, что на 23% меньше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей на Украину превысил экспорт в 235 раз. Больше всего автомобилей Украина закупает в Японии, Германии и США.

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