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Импорт легковых автомобилей на Украине превысил экспорт в 235 раз

Экономика

Украинский автопром находится в глубоком кризисе

Киев, 28 декабря 2018, 18:51 — REGNUM  Импорт легковых автомобилей на Украину за 11 месяцев 2018 года составил $1,975 млрд, по данным государственной фискальной службы (ГФС) Украины, сообщает 28 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, за указанный период киевский режим экспортировал легковых автомобилей на $8,374 млн, что в 235 раз меньше экспорта. Больше всего Украина импортирует легковых автомобилей из Японии (на сумму $341,6 млн), Германии ($318,3 млн) и США ($279,9 млн). Суммарный импорт из этих стран составил 47,5% от общего импорта легковых автомобилей на Украине за указанный период.

Напомним, автомобильная промышленность на Украине находится в глубоком кризисе: за последние 10 лет ее объемы упали в 90 раз. При этом киевские власти не намерены поддерживать отечественного производителя, игнорируя проблемы украинского автопрома.

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Автопром
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