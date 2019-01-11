В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Москва, , 03:14 — REGNUM В одном из российских магазинов появились в продаже куриные яйца, расфасованные в упаковку по 9 штук. О находке сообщил один из пользователей микроблогов Twitter.

https://twitter.com/RRHarisov/status/1083287540151582720

Как отмечает «Российская газета», появление такого варианта фасовки яиц может быть связано с подорожанием этого продукта в декабре.

Ряд пользователей соцсетей предполагает, что таким образом торговые сети пытаются скрыть повышение цены на куриные яйца. Издание же отмечает, что, по мнению экспертов, торговые сети попросту намерены продать побольше яиц во время повышенного спроса перед новогодними праздниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 янвaря на Камчатке было отмечено подорожание хлеба и холодной воды. По словам производителей хлеба и поставщиков воды, повышение цен связано с ростом стоимости топлива и повышением НДС.

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