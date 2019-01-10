Россия и Китай: «В приоритете — рост несырьевого товарооборота»

Москва, , 17:13 — REGNUM Знаковый барьер в 100 млрд долларов товарооборота между Россией и Китаем пройден и теперь перед странами стоит задача удвоить эту цифру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Мы вышли на исторический пик торговли, но для дальнейшего роста нужны новые драйверы. Например, за 2014−2018 гг темп роста торговли составил всего 1,2% с существенной просадкой и последующим восстановлением. Колебания объёмов российско-китайского товарооборота связаны в том числе с ценой на мировых сырьевых рынках», — заявил Манкевич.

Именно задача по наращиванию несырьевого товарооборота и будет для России приоритетной в текущем периоде во взаимоотношениях с Китаем, считает эксперт.

«Растёт несырьевой российский экспорт — за первое полугодии он увеличился почти на 20%. Сейчас в России планируется масштабная программа по инфраструктурному строительству, которая также подстегнет спрос на китайское оборудование и рост несырьевого товарооборота», — подчеркнул он.

По плану объём торговли между РФ и КНР в 200 млрд долларов будет достигнут к 2024 году. При ориентации на этот срок, среднегодовой прирост товарооборота должен составлять в ближайшие 5 лет чуть более 12%.

«Тем не менее, в 2019 году рост темпов объёма торговли между РФ и КНР, как я считаю, может сократиться — целевой интервал 115−125 млрд в долларовом эквиваленте в зависимости от сценариев», — отметил эксперт.

При этом при нынешних темпах роста порог в 200 млрд долларов может быть достигнут гораздо раньше, указал он поскольку «пока предпосылок для сокращения объемов двусторонней торговли нет».

Отметим, что в середине декабря 2018 года товарооборот России и Китая превысил 100 млрд долларов. По словам официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, эта цифра стала «историческим рекордом», хотя в настоящее время китайское ведомство окончательные данные не публиковало.