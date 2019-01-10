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Крымчанам обещают, что в 2019 году у них не будет проблем с водой

Экономика

В прошлом году нехватка воды привела к серьёзной аварии на «Крымском титане»

Крымчанам обещают, что в 2019 году у них не будет проблем с водой
Вода

Симферополь, 10 января 2019, 12:55 — REGNUM  В 2019 году в Крыму не будет проблем с водообеспечением, водохранилища полуострова заполнены на 70%. Об этом 10 января заявил глава республиканского Госкомводхоза Игорь Вайль.

«Это порядка 167 миллионов кубометров воды, примерно на 20 миллионов кубов меньше, чем в прошлом году. Помимо этого на данный момент в снеге находится порядка 80 миллионов кубометров воды и после его таяния около 40 миллионов можно будет собрать. Так что в населённых пунктах проблем с подачей воды не будет», — отметил Вайль.

По его словам, главной задачей на этот год является включение в федеральную целевую программу проекта по обеспечению северного Крыма водой по системе Северо-Крымского канала.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты неоднократно отмечали устойчивый рост минерализации подземных вод на севере Крыма. Улучшения гидрохимической обстановки не произошло и значительная часть водозаборов полуострова оказалась в сложных условиях эксплуатации.

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Обеспечение населения чистой водой
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