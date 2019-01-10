После Нового года расходы граждан РФ упали

Москва, , 11:28 — REGNUM После новогодних праздников в России наблюдается традиционный спад расходов граждан. Так, за первую неделю нового 2019 года среднестатистическая семья в среднем потратила 3 тыс. 916 рублей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Это на 30% меньше последней предпраздничной недели. В конце декабря 2018 года индекс недельных расходов граждан РФ достиг 5 тыс. 598 рублей.

Величина среднего чека на первой неделе года опустилась до уровня в 587 руб., что на 12,5% меньше значения последней недели 2018 года.

Исследование проведено в конце декабря 2018 года — начале января 2019 года на основе данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в преддверии новогодних праздников общие повседневные расходы жителей России выросли на 3%. Средний чек за месяц вырос на 4,6%.

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