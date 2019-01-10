Сидеть на хлебе и воде на Камчатке стало дороже

Петропавловск-Камчатский, , 10:33 — REGNUM На Камчатке подорожали хлеб и холодная вода. Как объясняют производители хлеба и поставщики воды, это вызвано ростом цен на топливо и повышением НДС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Цены на хлеб у производителей Камчатки в первые же рабочие дни Нового года выросли в среднем на 5%. Так, по данным ИА Кам 24, отпускная цена «Бородинского» производства Петропавловского хлебокомбината выросла с 42 рублей до 44. Хлеб «Камчатский» вместо 45 рублей теперь стоит 46.

По данным производителей, на рост цен повлияло повышение стоимости топлива, НДС, а также то, что поставщики повысили цены на сырьё.

С 1 января выросли и цены на холодное водоснабжение и водоотведение. Так, в Петропавловск-Камчатском тариф на холодную воду теперь составляет 51,71 рубля за кубометр вместо прошлогодних 50,85 рубля. Но об этом повышении правительство РФ предупреждало в своем ноябрьском постановлении в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах ДФО в первый же рабочий день 2019 года подорожало топливо. На Сахалине рост составил от 70 до 80 копеек, аналогичный рост зафиксирован в Хабаровском крае, в Приамурье рост цен составил от 80 копеек до 1,5 рубля. Сильнее всего подорожало топливо на Камчатке — 1−2 рубля.