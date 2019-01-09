В регионах ДФО подорожало автомобильное топливо

Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM Во многих регионах Дальнего Востока в первый рабочий день 2019 года подорожало автомобильное топливо. В среднем цена выросла от 70 копеек до 2 рублей за литр. Ценники, по наблюдениям водителей, поменяли в полночь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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9 января АЗС Сахалина встретили первых посетителей невеселыми новостями: в полночь там поменяли ценники, стоимость топливо, понятное дело, не упала.

Дизельное топливо прибавило сразу 85 коп. за литр. АИ-92 подорожал на 70 коп, АИ-95 — на 75 коп, АИ-98 подорожал на 80 копеек.

Самое дорогое топливо, по злой иронии судьбы, в столице сахалинских нефтяников Охе — солярка там стоит 55,7 рубля, АИ-92 — 48,6 рубля, а АИ-95 — 50,85 рубля.

На Камчатке выросли цены за одну ночь сразу на 1−2 рубля. Самая высокая цена за дизтопливо — 53,23 рубля за литр. АИ-92 стоит 46,37 рубля, АИ-95 — 50,08, АИ-98 — 52,17.

Водители Хабаровского края сообщают, что цены на автомобильное топливо выросли, в среднем, на 70 копеек.

В Амурской области подорожание произошло на АЗС по-разному. АИ-92 подорожал от 30 копеек до 2 рублей. АИ-95 — от 80 копеек до 1,5 рубля. АИ-98 — от 30 копеек до 1,6 рубля. Цена на дизтопливо выросла от 80 копеек до 1 рубля.

На отдельных заправках Приморья цены на топливо подняли в первые дни наступившего года. Кто-то смог удержать ценник до окончания новогодних каникул. В общем стоимость бензина также увеличилась в пределах рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, рост цен на автомобильное топливо обусловлен тем, что с 1 января 2019 года выросла базовая ставка НДС — с 18% до 20%. Эту нагрузку компании перекладывают по цепочке на конечного потребителя. Повышение цен ограничено соглашением правительства с нефтекомпаниями. Разрешенный рост составит 1,7% от декабрьского уровня. Однако, по мнению различных экспертов, в течение 2019 года рост цен на топливо может быть существенно выше — от 7,5% до 10%.