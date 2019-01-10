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В Казахстане планируют упростить банкротство предприятий

Экономика

Новый законопроект обсуждают в Мажилисе парламента Казахстана

Астана, 10 января 2019, 08:48 — REGNUM  Заместитель министра финансов Казахстана Канат Баедилов представил депутатам Мажилиса парламента Казахстана новый законопроект по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, сообщает 10 января агентство «Казинформ».

Баедилов отметил, что действующее законодательство Казахстана не позволяет быстро закрыть неудачный бизнес. Суд выносит отказ в признании предприятия банкротом по каждому четвертому случаю.

Заместитель министра считает, что суду сложно объективно оценить финансовое состояние субъектов. Баедилов добавил, что подобная ситуация наблюдается при реализации процедуры реабилитации. Новый законопроект направлен на решение указанных проблем.

Отметим, в январе 2019 года процедуру банкротства в Казахстане проходили 4 тыс. субъектов бизнеса, 400 предприятий проходили процедуру реабилитации.

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