ЦБ снизил долю доллара в резервах до исторического минимума

Москва, , 00:33 — REGNUM Доля американского доллара в российских золотовалютных резервах снижена Банком России до исторического минимума в 21,9%, передает РБК.

Данные взяты из отчета Банка России за второй квартал 2018 года (на конец июня 2018 г.). Доля доллара упала до уровня 21,9%. Предыдущий уровень составлял 43,7% — это было в конце марта 2018 г.

Причина сильного падения доли американкой валюты в российских резервах — распродажа Москвой гособлигаций США в апреле — мае 2018 г. В течение этих двух месяцев Банк России избавился от этих ценных бумаг на сумму в $81 млрд. Теперь резервы ЦБ в долларах составляют $100 млрд (падение с $201 млрд).

Резервы России в других валютах напротив выросли. Так, в евро они составляют $147 млрд (рост с $102 млрд, + $44 млрд), в юанях — $67 млрд (рост с $23 млрд, + $44 млрд) и в японских иенах — $20,6 млрд (с нуля).

Перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал минувшего года составил $100 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. ЦБ увеличил долю вложений в гособлигации США до $14,629 млрд с $14,419 млрд, которые были в сентябре.

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