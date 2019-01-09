Единовременная акция для сохранения нормы прибыли: о росте цен на бензин

Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Повышение цен на бензин после повышения НДС должно быть единовременным, в дальнейшем государство будет стремиться контролировать ситуацию в ручном режиме, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 9 января, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о росте цен на бензин на АЗС в первые дни 2019 года.

Как сообщалось ранее, цены на бензин и дизельное топливо выросли практически во всех регионах и у всех операторов. Ранее участники рынка подписали соглашение с правительством, согласно которому они получили право в январе 2019 года поднять цены на 1,7%, ряд операторов увеличили стоимость бензина на своих АЗС до предельно разрешенного уровня.

Во многих регионах страны цены на бензин контролируются некрупными независимыми сетями. И если закупочная цена не изменилась, а НДС вырос с 18 до 20%, то есть на одну десятую, то нужно либо повышать цены на бензин, либо брать эти 10% на себя, ухудшая свое финансовое положение. Естественно, компании постарались сохранить свою норму прибыли.

Повышение цен должно быть единовременной акцией. В дальнейшем государство будет стараться вручную регулировать и сдерживать цены через взаимодействие с крупными компаниями. Отдельно будет рассматриваться вопрос о необходимости снижения цен на бензин в случае снижения цен на нефть, — отметил Дмитрий Кумановский.