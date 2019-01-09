Петербург собирается в поход за инвестициями вместе с Ленобластью

Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM В наступившем 2019 году Санкт-Петербург должен подготовиться к походу за инвестициями. Для успеха в этом деле городу необходимо тесное взаимодействие с соседней Ленинградской областью. Об этом 9 января заявил журналистам советник губернатора Санкт-Петербурга по экономике и финансам Евгений Елин.

Основными конкурентами в борьбе за инвестиции он назвал Москву и Казань.

«Для прямой конкуренции с Москвой мы еще пока маленькие и слабенькие. А это значит, что в первую очередь нам необходимо консолидироваться с Ленинградской областью и формировать федеральную повестку дня. Это вопросы магистральной инфраструктуры — если мы хотим получить федеральные ресурсы, мы должны говорить не про городские дороги, а сформулировать свою общую потребность: нам нужна трасса до границы, трасса между портами и так далее», — сказал Елин.

Кроме того, по его мнению, необходимо консолидировать человеческий капитал, чтобы Петербург стал еще более привлекательным для жителей других регионов и стран.

«Мы должны не сворачивать строительство, а разворачивать и всячески поддерживать, и стимулировать улучшение жилищных условий граждан — чтобы активные и эффективные молодые люди могли приехать в Санкт-Петербург и найти здесь работу, жилье и свое место в жизни», — добавил Елин.

По словам советника губернатора, для успешного решения городских проблем необходимо определить приоритетные задачи и сосредоточить имеющиеся ресурсы на их решении.

«В стратегии развития города сформулировано 116 задач. Они все правильные, но выполнить 116 задач невозможно. Это своеобразное «меню». Администрации города необходимо выбрать из этого «меню» приоритетные задачи на ближайший период, и направить силы, ресурсы на их решение. Мы будем в ближайшее время самым серьезнейшим образом пересматривать госпрограммы, чтобы не обманывать граждан, обещая решение тех задач, на которые нет ресурсов. Задачи надо разбивать на части и делать более узкими <…> По тем изменениям, которые произойдут в программах, вы сможете увидеть, какие реально мы ставим перед собой приоритеты», — пояснил советник губернатора Петербурга.

Евгений Елин также сравнил программу развития транспортной системы Москвы и Санкт-Петербурга, и это сравнение оказалось не в пользу Северной столицы.

«Наша программа — о длине и площади дорог, линий метро и т.д. Программа Москвы — о том, сколько вы будете добираться до работы. Почувствуйте разницу. Никого из жителей не волнует, сколько километров мы построим — интересует лишь услуга, которую житель получит в конечном итоге», — сказал Елин.

Он также отметил, что городу предстоит комплексное решение проблемы «Метростроя», обострившейся в конце 2018 года в связи с задержками зарплаты сотрудникам подрядчиков этой компании, которые, собственно, и заняты прокладкой тоннелей и строительством новых станций метрополитена.