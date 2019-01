В Италии крупные автопроизводители оштрафованы на 678 млн евро за сговор

Рим, , 14:39 — REGNUM Ряд автопроизводителей и связанных с ними финансовых организаций оштрафованы итальянским антимонопольным ведомством на общую сумму в 678 млн евро, сообщает информагентство Ansa в среду, 9 января.

По данным антимонопольного ведомства, «картель» существовал с 2003 по 2017 годы, и его деятельность (обмен конфиденциальной информацией об объемах и стоимости продукции) ограничивала конкуренцию на рынке.

В числе нарушителей — BMW Bank и BMW, Daimler, Mercedes Benz Financial Services Italia, Ford Motor Company, General Motor Financial Italia и General Motors Company, Renault S.A., Toyota Financial Services Plc. и Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH и Volkswagen AG.

При этом к Daimler и Mercedes Benz Financial Services Italia SpA санкции применяться не будут, поскольку они сотрудничали со следствием.