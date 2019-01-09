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Нацбанк Украины отчитался о рекордном росте резервов

Экономика

По предварительным данным регулятора, их объем достиг пятилетнего максимума

Киев, 9 января 2019, 12:56 — REGNUM  Международные резервы Украины по итогам 2018 года увеличились на 10,6% — до $20,8 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что по предварительным данным, объем накопленных резервов достиг пятилетнего максимума с 2013 года.

«Увеличить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупки Нацбанком избытка валюты на межбанковском рынке», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря заместитель главы украинского регулятора Олег Чурий заявил, что Нацбанк продолжит проводить жесткую монетарную политику в виде поддержания высоких процентных ставок.

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Украина и МВФ
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