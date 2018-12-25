Национальный банк Украины продолжит жесткую монетарную политику

Киев, , 00:15 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) продолжит проводить жесткую монетарную политику в виде поддержания высоких процентных ставок, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает 24 декабря «Корреспондент.net».

По его словам, снижение учетной ставки возможно только в том случае, если начнется снижение инфляции. Для НБУ планкой уровня инфляции, при которой можно говорить о ее снижении, является 5% плюс-минус 1%. Однако пока что учетная ставка будет сохранена на уровне 18%, потому что это повышает привлекательность гривны как инструмента инвестирования, сказал Чурий.

Напомним, системный кризис, вызванный государственным переворотом на Украине в 2014 году, привел к сильным потрясениям в экономике страны. Так, Нацбанк Украины за год повысил учетную ставку с 12,5% до 18%, а инфляция в 2018 году составляет около 8,9%.