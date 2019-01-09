Бюджетникам в России пообещали очередной рост зарплат

Москва, , 08:41 — REGNUM В 2019 году заработные платы работников бюджетных организаций будут повышаться. При этом, как заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, это коснётся как бюджетников, вошедших в «майские» указы президента России 2012 года, так и тех, кто в них не вошёл.

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Так, зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1 октября на 4,3%.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из «майских» указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения», — приводит «Российская газета» слова главы ведомства.

Топилин отметил, что в 2019 году из федерального бюджета регионам будет выделено 100 млрд рублей дополнительно для поддержания этого баланса.

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В целом же в 2019 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, реальная заработная плата заработная плата граждан РФ вырастет на 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в Российской Федерации зарплата работников государственных учреждений выросла на 4%.

Напомним, в июле 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям не допустить падения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, зарплаты которых поднялись в рамках исполнения майских указов от 2012 года. Более того, федеральная и региональная власти должны «представить предложения» по обеспечению дальнейшего роста зарплат работников бюджетной сферы.