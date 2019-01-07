Шмаков: Профсоюзы России продолжат борьбу за повышение МРОТ

Москва, , 12:26 — REGNUM Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс должны быть внесены изменения, которые бы четко определяли, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие считаются поверх него. Об этом Шмаков заявил в интервью «Российской газете».

Шмаков напомнил, что в 2018 году Конституционный суд вынес решение, по которому все стимулирующие выплаты и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную заработную плату. Данное судебное разбирательство было инициировано ФНПР.

Теперь профсоюзы будут добиваться того, чтобы на основании решения Конституционного суда были внесены изменения в Трудовой кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него.

«Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», — подчеркнул Шмаков.

Кроме того, Шмаков отметил, что сегодняшний прожиточный минимум, даже с учетом изменений 2018 года, не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей.

Шмаков пояснил, что прожиточный минимум давно пора рассчитывать исходя из минимального потребительского бюджета. Его размер сейчас примерно вдвое больше, чем стоимость потребительской корзины — порядка 25 тыс. рублей.

При этом расходы на продукты питания в данном случае не должны превышать трети расходов на все потребительские товары и услуги, а объем их потребления должен быть пересмотрен на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

Сейчас же прожиточный минимум рассчитывается на основании стоимости потребительской корзины. В формуле расчета предполагается, что человек должен тратить на продукты питания около 50% своих доходов, при этом на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25%. Фактически величина и формула расчета нынешнего прожиточного минимума на основе потребительской корзины «закрепляет» граждан в положении бедности, пояснил Шмаков.