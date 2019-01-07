Самарский «Автовазбанк» начал вхождение в состав банка «Траст»

Москва, , 05:55 — REGNUM Зарегистрированный в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» будет официально присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст». О начале реорганизации столичного банка сообщил регулятор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение о начале процедуры было принято и обнародовано накануне новогодних каникул. По закону «О банках и банковской деятельности», уполномоченный орган внесёт изменения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в течение пяти рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов.

Напомним, в начале июля 2018 года тольяттинский банк получил от Банка России пятилетний депозит на 34,2 млрд рублей для выкупа проблемных активов у банка «Советский», оставшегося без лицензии. Тогда же сообщалось, что работать с проблемными активами будет фонд, который создадут на базе банка «Траст», куда для этого включат банк из Тольятти и «Рост банк», присоединённый в июле 2018 года к «Трасту».

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Банк в Самарской области был создан в апреле 1991 года, учредителями выступали Банк Внешнеэкономической деятельности СССР, Российский инвестиционный-коммерческий-промышленно-строительный банк, ОАО «Автоваз», Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ.

В апреле 2018 года величина собственного капитала банка имела отрицательное значение, и уставный капитал понизили до одного рубля. Тогда же в отношении АО была введена процедура финансового оздоровления. Временной администрацией было назначено ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». На конец мая 2018 года уставной капитал банка составлял уже 350 млн рублей, а в конце июня полномочия временной администрации были прекращены. Председатель правления — Дмитрий Орлов, на август 2018 года единственным владельцем банка является ЦБ РФ.