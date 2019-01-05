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Тайваньская компания UMC отказывается от сотрудничества с Fujian Jinhua

Экономика

Тайваньская UMC участвовала в проекте Fujian Jinhua с 2016 года

Тайбэй, 5 января 2019, 08:56 — REGNUM  Тайваньский производитель микроэлектроники United Microelectronics Corporation (UMC) откажется от совместного проекта с китайской компанией Fujian Jinhua. Об этом сообщают источники в отрасли изданию Nikkei Asian Review.

Компания UMC является одним из крупнейших производителей микросхем в мире. В мае 2016 года UMC объявила о партнёрстве с китайской компанией Fujian Jinhua в рамках проекта по производству модулей динамической памяти DRAM.

Источники сообщают, что тайваньская компания перевела 140 инженеров из 300, работающих с Fujian Jinhua, на другие направления.

Напомним, Fujian Jinhua оказалась в центре торговой войны между США и Китаем. В ноябре 2018 года министерство юстиции США предъявило сотрудникам китайской компании обвинения в промышленном шпионаже.

Тайваньская UMC зависит от американских поставщиков полупроводникового оборудования Applied Materials и Lam Research. Источники считают, что UMC намерена полностью выйти из китайского проекта по развитию DRAM.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2018 года министерство торговли США запретило свободный ввоз в страну продукции компании Fujian Jinhua. В американском ведомстве объяснили это решение тем, что поставка чипов и полупроводниковых компанией Fujian Jinhua «представляет значительный риск» для американских компаний и противоречит интересам национальной безопасности. Для экспорта продукции китайской компании организациям из США необходимо будет получить лицензию от министерства.

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Торговая война между Китаем и США
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