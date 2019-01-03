Tesla снизила цены на все электромобили, продаваемые в США

Пало-Альто, США, , 13:06 — REGNUM Американская компания Tesla снизила цены на все свои электромобили, продаваемые в США, на $2000. Об этом сообщает Reuters.

Решение о снижении цен вызвано сокращением налоговых льгот, действующих в США при покупке электромобилей. Ранее при покупке любых электромобилей американским гражданам обеспечивался налоговый вычет в размере $7500. В 2017 году Конгресс США провёл пересмотр налоговой политики, решив, что налоговое льготы будут распространяться только на первые 200 тысяч электромобилей для каждого автопроизводителя.

Согласно новым правилам, в первой половине 2019 года налоговый вычет при покупке автомобилей Tesla составит $3500, а во второй половине — $1875.

Решение о снижении цен привело к тому, что 3 января акции Tesla упали на 6,8%.

Аналитик компании Hargreaves Lansdown посчитал, что снижение цен уменьшит выручку Tesla в 2019 году на $700 млн.

В Reuters добавили, что более 200 тысяч электромобилей в США продала только ещё одна компания — General Motors.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года в Tesla сообщили, что компания вышла на уровень производства 1 тысячи электромобилей Model 3 в день.