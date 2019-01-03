Компания Apple снизила прогнозируемый доход на первый квартал 2019 года

Купертино, США, , 09:52 — REGNUM Американская компания Apple снизила прогнозируемый доход от продаж в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

В американской компании снизили оценку ожидаемого дохода квартальных продаж до $84 млрд. Ранее в Apple ожидали, что в первом квартале года компания получит $89−93 млрд.

Это сообщение привело к 7,7% падению акций Apple и сокращению рыночной стоимости компании до $700 млрд.

Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил снижение ожидаемых доходов сокращением продаж смартфонов iPhone в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила отметку в $1 трлн. Однако стоимость акций Apple начала сокращаться, а по итогам торгов 30 ноября Apple потеряла звание компании с самой высокой капитализацией, уступив его компании Microsoft.