СМИ: крупнейший издатель видеоигр Южной Кореи выставлен на продажу

Сеул, , 09:21 — REGNUM Основатель южнокорейской компании Nexon, занимающейся разработкой видеоигр, выставил на продажу контрольный пакет акции компании. Об этом сообщает газета Korea Economic Daily.

По данным южнокорейского издания, основатель и крупнейший акционер Nexon Ким Чен Джу выставил на продажу контрольный пакет акции компании за сумму около $8,9 млрд. Речь идёт об акциях, принадлежащих Киму (67,49%), его жене (29,43%) и частной компании Кима Wise Kids (1,72).

Среди возможных покупателей выделяют южнокорейскую компанию Netmarble Games, китайскую Tencent и американскую Electronic Arts. Контролировать продажу будут банки Deutsche Bank и Morgan Stanley.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году доход американской компании Epic Games, занимающейся разработкой видеоигр, превысил $3 млрд.

В 2012 году 40% акций Epic Games были выкуплены китайской компанией Tencent за $825 млн.