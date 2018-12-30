Узбекистан намерен в 2019 году довести экспорт до $18 млрд

Ташкент, , 17:35 — REGNUM «Мы поставили цель в будущем году увеличить объем экспорта на 30% и довести его до 18 миллиардов долларов», заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Для этого мы должны перейти на экспортоориентированную экономику, сформировать на внутреннем рынке конкурентную среду», сказал президент, вы ступая перед парламентом.

По его словам, одним из актуальных вопросов является совершенствование транспортно-логистической системы «так как из-за ограниченных возможностей выхода к морю у нас возникает множество трудностей, связанных с экспортом продукции».

«Поэтому компаниям «Узбекистан Эйрвейс» и «Узбекистон темир йуллари» следует создать современные логистические направления для экспорта», подчеркнул глава Узбекистана.

Он поручил правительству провести переговоры относительно пропуска по льготным ценам узбекских экспортных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию соседних стран.

Также, он дал задание «кардинально упростить таможенные процедуры, в корне реформировать работу пунктов таможенного контроля и постов оформления грузов».

«Во всех регионах страны необходимо создать таможенные комплексы, которые отвечают современным требованиям и действуют по принципу «одно окно», указал президент Узбекистана.