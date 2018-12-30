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Аналитики прогнозируют сокращение производства iPhone в 2019 году

Экономика

Эксперты Citi Research снизили оценки производства смартфонов iPhone в первом квартале 2019 года

Аналитики прогнозируют сокращение производства iPhone в 2019 году
andri333
IPhone

Купертино, США, 30 декабря 2018, 09:20 — REGNUM  Эксперты компании Citi Research снизили оценки производства смартфонов iPhone американской компании Apple в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает CNBC.

В новом отчёте Citi Research уровень производства iPhone в первом квартале 2019 года оценивается в 45 миллионов. В более ранних прогнозах этой компании уровень производства оценивался в 50 миллионов устройств.

Аналитик Уильям Янг отметил, что на сокращение ожидаемого уровня производства сильнее всего повлияло снижение спроса на последнюю модель iPhone XS Max.

Напомним, в ноябре источники издания The Wall Street Journal сообщили, что Apple планирует возобновить продажу смартфонов прошлой серии iPhone X из-за низкого спроса на модели последней серии iPhone XS.

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