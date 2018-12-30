Переводы гастарбайтеров в Молдавию растут, доля рубля падает

Кишинёв, , 01:55 — REGNUM Объем денежных переводов в Молдавию от гастарбайтеров из-за рубежа за 11 месяцев 2018 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $1,17 млрд. Об этом сообщили в Нацбанке Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В структуре валютных переводов продолжает расти доля евро — она увеличилась до 51,7%. Доля американского доллара составила 42,3%, а российского рубля — лишь 6%, что почти на 1% меньше, чем годом ранее.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики.

С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, сейчас — лишь чуть более четверти.

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