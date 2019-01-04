В ГД надеются, что Белоруссия в 2019 году даст РФ синергию, а не лобстеров

Москва, , 00:44 — REGNUM Белоруссия в 2019 году может окончательно определиться с тем, насколько она готова к интеграции с РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Я очень надеюсь, что братская Белоруссия, руководство которой в последнее время никак не может определиться, насколько она братская, а в первую очередь граждане этой страны, поймут недвусмысленный тренд, видя к чему приводит заигрывание с нашими историческими оппонентами на примере Украины», — считает Гутенев.

Таким образом, уверен он, Белоруссия и РФ смогут выстроить реальный механизм интеграции, который будет выгоден обеим странам.

«Так мы сможем почувствовать реальную синергию от наших взаимоотношений, а не только поставки деликатесных морепродуктов, лобстеров, устриц, чем нас сейчас достаточно щедро снабжает Белоруссия», — отметил Гутенев.