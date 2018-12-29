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Минсельхоз РФ предложил удвоить ввоз томатов из Турции

Экономика

На сегодняшний день годовой лимит на ввоз турецких помидоров составляет 50 тыс. тонн

Минсельхоз РФ предложил удвоить ввоз томатов из Турции
sharonang
Турецкие помидоры

Москва, 29 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Ввоз свежих томатов с территории Турции предложено увеличить вдвое, соответствующий проект приказа Минсельхоза России размещен на официальном портале проектов правовых актов.

В документе указано, что министерство предлагает увеличить квоту на ввоз в РФ турецких помидоров до 100 тыс. тонн в год. Следует напомнить, что на сегодняшний день годовой лимит на ввоз томатов из Турции составляет 50 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Россельхознадзоре заявили, что беспокойство экспертов ведомства вызвали попытки провоза на российскую территорию заражённой вредителями турецкой растительной продукции.

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Российско-турецкие отношения
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