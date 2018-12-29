Минсельхоз РФ предложил удвоить ввоз томатов из Турции

Москва, , 14:30 — REGNUM Ввоз свежих томатов с территории Турции предложено увеличить вдвое, соответствующий проект приказа Минсельхоза России размещен на официальном портале проектов правовых актов.

В документе указано, что министерство предлагает увеличить квоту на ввоз в РФ турецких помидоров до 100 тыс. тонн в год. Следует напомнить, что на сегодняшний день годовой лимит на ввоз томатов из Турции составляет 50 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Россельхознадзоре заявили, что беспокойство экспертов ведомства вызвали попытки провоза на российскую территорию заражённой вредителями турецкой растительной продукции.

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