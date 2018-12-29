Глава Индонезии: экономический рост в 2018 году — 5,17%

Джакарта, , 08:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экономический рост в стране в 2018 году составил 5,17%, сообщает Antaranews.

«Министр-координатор по экономическим вопросам назвал мне цифру в 5,17%. Также поддерживается низкий уровень инфляции, которая, я думаю, будет ниже, чем в 2017 году, примерно 3%», — заявил глава государства во время закрытия биржевых торгов 2018 года на Джакартской фондовой бирже.

По словам президента, сохранение экономического роста и снижение инфляции могут повысить доверие зарубежных инвесторов к Индонезии. Глава государства также выразил оптимизм в отношении развития рынка капитала Индонезийской фондовой биржи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный экономист Всемирного банка в Индонезии Фредерико Гил Сандер заявил, что экономика страны может вырасти более чем на пять процентов, примерно 5,2%.

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