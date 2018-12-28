В Костромской области начали выпускать брикеты из древесных отходов

Кадый, Костромская область, , 16:27 — REGNUM Кадыйский фанерный завод в Костромской области начал выпускать топливные брикеты из щепы и полностью перешел на безотходное производство, сообщает ГТРК «Кострома». Предприятие потратило 46 миллионов рублей на организацию сушильной линии и цеха топливных брикетов. Руководство завода надеется, что расходы окупятся через 2 года.

Новая автоматическая сушильная линия за час просушивает около 1,5 тонн древесных отходов. Затем древесную пыль прессуют с нагрузкой в 8 тонн и формируют топливный брикет, размером 10 на 15 см. С новым оборудованием объем брикетного производства увеличился с 18 тонн в суток до 30.

Отметим, что брикеты дают в три раза больше тепла, чем дрова. Готовую продукцию завод поставляет регионы России и в Европу — в частности, в Германию.

«Кроме брикетов, предприятие играет большую роль в обеспечении топливной щепой наших котельных, дровяным топливом. И практически обслуживает всю социальную сферу», — сообщил глава Кадыйского муниципального района Владимир Зайцев.

В следующем году руководство завода обещает увеличить производство фанеры на 40% и расширить штат сотрудников. На данный момент на предприятии трудятся 250 человек, это каждый десятый взрослый житель Кадыя и работники из соседних районов.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области всё больше предприятий переходят на безотходное производство.

Так, перерабатывать отходы с других производств Костромской области и Костромы намеревается компания «Дифорд», которая производит межкомнатные двери и работает в регионе с 2010 года. Отметим, что в 2017 году предприятие изготовило свыше 118 тысяч межкомнатных дверей. Компания уже внедрила безотходную технологию, позволяющую перерабатывать около 95% древесных отходов — из них делают пеллеты.

В Вохомском районе обещают открыть производство по «глубокой безотходной переработке древесины» и производству экологически чистых топливных гранул — пеллет. В проект ООО «Топливные гранулы» в поселке Малое Раменье планируется инвестировать порядка 60 миллионов рублей.

«В настоящее время реализация проекта уже началась, построены производственные здания, приобретена необходимая техника, введен в эксплуатацию лесопильный цех. Предприятие сможет производить в год порядка 20 тысяч тонн пеллет и свыше 10 тысяч кубических метров пиломатериалов», — сообщала пресс-служба губернатора области.