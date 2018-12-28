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За 11 месяцев пенсионный фонд Казахстана выплатил пенсионерам $202 млн

Экономика

Общий объем выплат пенсионного фонда превысил $400 млн

Астана, 28 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) выплатил пенсионерам 156 млрд тенге ($412 млн), сообщили в пресс-службе фонда.

За отчетный период выплаты пенсий по достижению пенсионного возраста составили 76,6 млрд тенге ($202 млн), выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана — 32 млрд тенге ($84,5 млн), единовременные выплаты наследникам — 25,2 млрд тенге ($66,6 млн), перевод накоплений в страховые компании — 22,2 млрд тенге ($58,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года общий объем активов ЕНПФ составил 9,1 трлн тенге ($24,5 млрд), что на 17% больше, чем в начале 2018 года.

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Экономика Казахстана
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