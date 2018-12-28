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Азербайджан ввёл в эксплуатацию новейшую буровую платформу

Экономика

Каспийское море требует разработки собственных технологий

Баку, 28 декабря 2018, 12:06 — REGNUM  27 декабря в Азербайджане в торжественной обстановке введена в эксплуатацию новая стационарная буровая платформа на морском месторождении Булла-Дениз в Каспийском море.

Булла-Дениз — газоконденсатное месторождение, расположенное в 80 км к югу от Баку, начальные запасы газа оцениваются в 17 млрд кубометров, глубина моря в районе залежей колеблется от 5 до 30 метров.

Платформа «Булла-Дениз-12» была разработана азербайджанским Институтом нефтегазовых исследований и проектирования, а построили ее на предприятии Socar Oil and Gas Construction Trust. Установка предназначена для бурения одной разведочной и четырех эксплуатационных скважин, средняя глубина скважин на месторождении составит 6300 метров. Бурение будет осуществляться буровой установкой ZJ-70DBS, при этом буровые и эксплуатационные работы планируется проводить одновременно.

«Мы гордимся тем, что можем в одиночку создавать такие сложные установки, отвечающие самым высоким техническим требованиям», — заявил на церемонии открытия Ровнаг Абдуллаев, президент государственной компанииSOCAR (State Oil Company Azerbaijan Republic), ведущей разработку месторождения Булла-Дениз.

Географическое расположение Каспийского моря не позволяет доставлять на месторождения крупногабаритного оборудования из стран, не расположенных на его побережье, это является причиной необходимости развития собственных технологий и производственных мощностей не только в Азербайджане, но и в Иране, Туркмении, Казахстане и России.

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regnum author Борис Марцинкевич
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