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Инфляция в 2019 году не опустится ниже 5%

Экономика

Что скажется на курсе рубля, считает эксперт

Москва, 4 января 2019, 01:00 — REGNUM  Российский рубль в наступившем 2019 году будет довольно слабым — в частности и из-за ускорения инфляции, которого не удастся избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Высокие цены на нефть вместе с рациональной денежно-кредитной политикой ЦБ РФ помогут избежать сильного раскручивания инфляции. Однако из-за повышения НДС с 1 января 2019 года инфляционные ожидания у населения и бизнеса могут сильно вырасти. Не исключено, что в 1 полугодии мы увидим рост годовой инфляции до 5−5.5%. Однако во втором полугодии вступят в силу сезонные дефляционные факторы, благодаря которым инфляция к концу 2019 года, по нашим ожиданиям сможет замедлиться до 5%», — считает Мильчакова.

По ее словам, из-за такого ускорения показателя, темпы роста реальных доходов в 2019 году вряд ли смогут превысить 1%. Кроме того, ситуация также скажется и на рубле.

«Мы не исключаем, что на фоне повышения НДС с 18% до 20% и роста инфляционных ожиданий рубль будет в 2019 году тоже достаточно слабым, как и в 2018 году. Согласно нашему прогнозу, в 2019 году году обменный курс рубля мы сможем увидеть в коридоре 64−72 рублей за доллар и 71−79 рублей за евро», — отмечает Мильчакова.

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Инфляция
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