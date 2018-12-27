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Рабочие Аргентины требуют нового повышения минимальной оплаты труда

Экономика

Темпы инфляции свели на нет достижения предыдущего соглашения о повышении заработной платы

Буэнос-Айрес, 27 декабря 2018, 14:30 — REGNUM  Главный профсоюз Аргентины требует нового соглашения с правительством о повышении минимальной заработной платы из-за высокого уровня инфляции в стране, передает канал TeleSur 27 декабря.

Всеобщая конфедерация труда Аргентины (CGT) просит власти вновь созвать советы по вопросам оплаты труда, поскольку достигнутое в августе соглашение не компенсирует рост цен. Инфляция в Аргентине к концу года достигла 45%, и рабочие вновь не смогут иметь доступ к базовой потребительской корзине.

В августе 2018 года CGT добилась повышения минимальной заработной платы на 25%, которое должно было произойти в четыре этапа. Планировалось, что к июню 2019 года она составит 12,5 тыс. аргентинских песо (около $328).

Как сообщало ИА REGNUM, этой весной в стране разразился экономический кризис. Летом Буэнос-Айрес достиг соглашения с Международным валютным фондом о выдаче кредита в размере $50 млрд.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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