Кигези , Уганда, , 12:00 — REGNUM 711 небольших чайных плантаций в Уганде в округе Кигези грозятся подать иск на Национальные сельскохозяйственное консалтинговое агентство (Naads) из-за невыплаты компенсации размером в 132,4 миллиардов угандийских шиллингов (около 35 миллионов долларов США). Об этом сообщает портал Daily Monitor Uganda.

Производители заявляют, что они подписали контракт на поставку семян производителям в районы Кабале, Рубанда, Рукига, Канунгу, Рукунгири, Кисоро, Исингиро, Нтунгамо и Митоома с 2015 года.

Однако по условиям договора производителям не заплатили.

Производители из Кигези писали петиции, встречались с главными акционерами компаний, которым они поставляли семена, но так и не добились выплат. В числе акционеров — премьер-министр Рухакана Рухунда.

Теперь производители чая планируют обратиться в суд.